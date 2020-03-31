В Нижнем Тагиле мужчина заявил об угоне и поджоге своего автомобиля, чтобы не лишиться прав за пьяную езду

Полиция Нижнего Тагила завела уголовное дело за ложный донос на 56-летнего местного жителя, который заявил об угоне и поджоге своего автомобиля ВАЗ-2114. Инцидент произошёл 25 марта на улице Пригородной в посёлке Горбуново. Выехавшие на место возгорания автомобиля сотрудники полиции застали на месте потерпевшего, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. При опросе мужчина пояснил, что проживает неподалёку в коллективном саду, откуда неизвестные похитили его автомашину и подожгли. В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» отметили, что все происшествия, связанные с возгоранием автотранспорта, Ибрагим Абдулкадыров держит на личном контроле и требует от подчинённых тщательного осмотра места происшествия и, в случае подтверждения криминального факта произошедшего, незамедлительного возбуждения уголовного дела и принятия всех необходимых мер для установления и задержания лиц, причастных к поджогу.

«При выяснении всех обстоятельств случившегося сотрудники полиции установили очевидца, который вызвал пожарных. Тот рассказал, что увидел из окна забуксовавшую машину и наблюдал, как водитель предпринимал неоднократные попытки выбраться из заноса, но ничего не получилось. Тогда мужчина оставил машину и пошёл прочь. И тут свидетель увидел, как из-под капота повалил дым, и сразу набрал 112», — рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Позже «потерпевший» сам признался правоохранителям, что тем вечером был в гостях, где выпил алкоголь. Посиделки закончились за полночь, но идти ночью пешком ему совсем не хотелось. Несмотря на уговоры знакомых, он сел за руль и потом застрял в снегу. Чтобы не лишиться прав за вождение в нетрезвом виде, он придумал версию с поджогом и похищением.

В настоящее время следственным подразделением отдела полиции № 16 по данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Заведомо ложный донос». Санкции данной статьи предусматривают штраф в размере до 120 тысяч рублей и лишение свободы на срок до двух лет. Подозреваемый, ранее никогда не имевший проблем с законом, отпущен под подписку о невыезде. Какова была истинная причина возгорания, установят дознаватели Госпожнадзора, но уже точно известно, что с поджогом это никак не связано.

В 2019 году 18 тагильчан привлечены к ответственности по данной статье УК РФ. С начала 2020 года полицией Нижнего Тагила уже возбуждено 5 таких уголовных дел.