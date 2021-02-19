В Нижнем Тагиле мужчина заплатит 15 тысяч рублей за драку с полицейским

В Нижнем Тагиле пьяный мужчина устроил драку с сотрудниками полиции. По решению Дзержинского районного суда за свой поступок тагильчанин должен заплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.

Инцидент произошёл в октябре 2020 года. В полицию поступило сообщение о том, что в доме № 4 по Ленинградскому проспекту мужчина пытался разбить окна своей сожительницы, которая отказывалась пускать его. Когда сотрудники ППС приехали по адресу, тагильчанин лежал на лестничной клетке в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителя забрали в дежурную часть, где он начал вести себя агрессивно. После чего задержанный устроил драку с сотрудниками полиции, в ходе которой схватил одного из полицейских за шею и несколько раз ударил по лицу.

«Ранее данный гражданин регулярно привлекался к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения», — добавили в пресс-службе прокуратуры Дзержинского района.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, неопасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).