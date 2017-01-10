В Нижнем Тагиле мужчина выстрелил из ружья в голову собутыльнику за сравнение с котёнком

19-летний молодой человек из охотничьего ружья застрелил своего 44-летнего собутыльника в посёлке Уралец Нижнего Тагила. Убийство произошло ночью 5 января. По информации следственного отдела по Пригородному району СК РФ Свердловской области, мужчины выпивали на территории поселковой пилорамы.

«В ходе застолья между его участниками произошёл конфликт на почве того, что 44-летний мужчина стал упрекать своего молодого знакомого в том, что он в свои 19 лет нигде не работает, злоупотребляет спиртным и часто пьёт за его счёт», – поясняют в СК.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что поводом для убийства могло стать сравнение 19-летнего парня с котёнком.

«По одной из версий, конфликт произошёл из-за того, что сторож упрекнул гостя в том, что тот пьёт алкоголь малыми дозами, “как котёнок”. Он схватил ружьё сторожа ИЖ 16-го калибра и выстрелил в него», – пояснил Горелых.

После убийства подозреваемый выкинул ружьё в снег, а утром заявил в полицию, что якобы обнаружил на пилораме тело убитого знакомого. Версия подозреваемого была опровергнута в ходе первоначальных следственных действий. Позже мужчина сознался в содеянном и указал место, куда выбросил орудие преступления. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», подозреваемый находится под стражей.

Агентство новостей «Между строк»