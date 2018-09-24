В Нижнем Тагиле мужчина с серьёзными ожогами госпитализирован после пожара

Накануне, 23 сентября, в 22:00 на телефоны оперативных служб поступило сообщение о пожаре на девятом этаже в доме № 9 по улице Захарова. На место ЧП выезжали три спецмашины и 10 человек личного состава. В результате пожара пострадал 40-летний хозяин квартиры. Мужчина был госпитализирован с ожогами 2-3-й степени.

«Пожар потушен до прибытия пожарно-спасательных подразделений женой пострадавшего, которая на момент возникновения пожара также находилась в квартире. Обстоятельства происшедшего устанавливаются. Предполагаемая причина — неосторожное обращение с огнём самого пострадавшего», — пояснили в МЧС.