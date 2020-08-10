В Нижнем Тагиле мужчина с ножом напал на свою жену в магазине

Накануне, 9 августа, в магазине по улице Первомайской от ножевого ранения пострадала 46-летняя продавщица. Об инциденте сообщили подписчики сообщества во «ВКонтакте» «Нижний Тагил LIVE». В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» рассказали, что на работу к женщине пришёл её 50-летний муж и устроил скандал. Будучи в нетрезвом состоянии, мужчина ударил супругу ножом по руке. Женщина успела убежать и позвать на помощь. Продавщицу госпитализировали, полученное ранение оказалось непроникающим, сейчас её жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как уточнили в ведомстве, подозреваемый скрылся с места происшествия, сейчас его разыскивает полиция. В июле он уже привлекался к административной ответственности за избиение жены, также в отношении него расследуется уголовное дело по ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»).