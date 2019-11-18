В Нижнем Тагиле мужчина погиб из-за непотушенной сигареты (ФОТО)

В воскресенье, 17 ноября, в Нижнем Тагиле произошёл пожар в коллективном саду в районе Фотеево на ГГМ. В результате инцидента погиб 57-летний мужчина. По предварительной версии, он заснул с непотушенной сигаретой.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 13:43. Площадь пожара составила 36 кв.м. Огонь повредил кровлю, чердачное перекрытие, стены и домашнее имущество в садовом доме. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 13 человек личного состава. Открытое горение было ликвидировано в 14:07.

Пожарные дознаватели установили, что погибший – муж хозяйки дома. Он жил в саду и злоупортеблял алкоголем.