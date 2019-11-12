В Нижнем Тагиле мужчина ограбил салон сотовой связи при помощи столовой ложки

Полиция задержала 38-летнего жителя Нижнего Тагила по подозрению в ограблении салона сотовой связи на улице Садовая. Угрожая предметом похожим на нож мужчина похитил смартфон.

Как рассказал правоохранителям сотрудник магазина, вечером 11 ноября к ним зашёл посетитель, который подошёл к продавцу и приставил к его животу предмет внешне похожий на нож. Добычей злоумышленника стал сотовый телефон стоимостью 15 тысяч рублей.

Благодаря камерам видеонаблюдения, установленным в магазине, полицейские выяснили все приметы грабителя. По горячим следам был задержан 38-летний безработный тагильчанин, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. В последний раз он освободился из мест лишения свободы в 2015 году. При себе у мужчины были обнаружен похищенный телефон. Также выяснилось, что похожим на нож предметом, который злоумышленник использовал для угроз продавцу, была столовая ложка. Она была изъята во время личного досмотра.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за разбой. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы до 10 лет.