В Нижнем Тагиле мужчина обвиняется в том, что 6 лет насиловал младшую сестру

В Нижнем Тагиле 34-летний мужчина обвиняется в изнасиловании младшей сестры. Сейчас уголовное дело передано в суд, хотя девочка созналась, что оговорила брата, пишет E1.RU. Тагильчанин оказался в следственном изоляторе после того, как пятнадцатилетняя сестра заявила, что она подвергалась насилию со стороны брата с девяти лет. По её версии, насилие происходило несколько раз. Девочка рассказала, что впервые брат её изнасиловал в 2014 году, когда ей было девять лет, последний случай насилия был в ноябре 2021 года, когда она оставалась переночевать в квартире у семьи брата. Первой, кто узнал об изнасиловании, стала жена обвиняемого.

«У меня был день рождения, мы с сестрой мужа разговорились, — пояснила E1.RU супруга обвиняемого. — Она сидела со мной, улыбалась, а потом говорит, что у неё с моим мужем всё было месяц назад. Я спрашиваю её: “Что было?” Она говорит: “Всё”. А я не понимаю, как так могло произойти, у нас же с мужем четверо детей дома, и брат мой тогда ещё жил с нами. Как он её изнасиловал так, что никто ничего не видел и не слышал?”

Она сама рассказала о случившемся маме школьницы, после чего мать написала заявление в полицию. На следующий день мужчину задержали. При этом, по данным следствия, на девочке не обнаружили повреждений или побоев, одежду ребёнка на экспертизу не брали.

По словам жены обвиняемого, позже школьница призналась, что оговорила брата, но все документы уже были подписаны. Теперь доказать его невиновность становится затруднительно, так как в первые часы допроса, на котором не присутствовал адвокат, мужчина подписал явку с повинной, но после отказался от этих показаний. Он также просил проверить его на полиграфе, но в этом ему отказали.

Через месяц после того, как обвиняемого посадили в СИЗО, девочка написала официальную явку с повинной и завила, что оклеветала брата. Как сообщает адвокат мужчины, дело отправлено на доследование. Защита добивается, чтобы дело прекратили до суда, так как всё обвинение построено на словах, от которых тагильчанка почти сразу отказалась.

По словам девочки, она хотела наказать брата за то, что он в пьяном состоянии поднял руку на жену. Несмотря на новые показания, дело не прекратили и мужчине грозит до 20 лет заключения по ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование). В Следственном комитете АН «Между строк» заявили, что воздерживаются от комментариев.