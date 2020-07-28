В Нижнем Тагиле мужчина обманом выпросил через SMS у коллеги перевести ему деньги, представившись общим знакомым

В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении 30-летнего жителя ГГМ, который обманным путём похитил 13 тысяч рублей с банковской карты своего коллеги, представившись общим знакомым.

В отдел полиции № 20 МУ МВД России «Нижнетагильское» поступило заявление от 33-летнего работника одного из предприятий города. Он рассказал, что получил SMS-сообщение с неизвестного номера, якобы от коллеги, находящегося в настоящее время на отдыхе в Крыму. Автор сообщения пояснил, что ему срочно нужны 13 тысяч рублей. После переписки потерпевший перевёл требуемую сумму. Через несколько дней он решил связаться со своим приятелем и выяснил, что тот не просил никаких денег. После этого тагильчанин понял, что стал жертвой мошенников, и решил обратиться в полицию.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался ранее не судимый 30-летний житель ГГМ. В полиции он написал явку с повинной, где признался в совершённом преступлении.

«Задержанный пояснил, что работает на одном предприятии вместе с потерпевшим и знал, что их общий знакомый в настоящее время отдыхает на море, поэтому у него возникла идея обмануть ничего не подозревающего коллегу», — пояснили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы. Мужчина находится под подпиской о невыезде.