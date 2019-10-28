В Нижнем Тагиле мужчина напал на девушку у бара на Красном Камне (ВИДЕО)

В соцсетях появилась видеозапись, на которой неизвестный мужчина жестоко избивает посетительницу бара «Для друзей», расположенного на Красном Камне.

На кадрах камеры видеонаблюдения видно, как мужчина сначала наносит женщине удар кулаком, а когда она падает, добивает ногами. Как рассказал РЕН-ТВ официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, инцидент произошёл в ночь на 27 октября. В дежурную часть полиции обратилась 35-летняя тагильчанка, которая рассказала, что подверглась нападению.