В Нижнем Тагиле мужчина на глазах у детей выстрелил в соседскую кошку

В Нижнем Тагиле на Руднике имени III Интернационала мужчина выстрелил в соседскую кошку на глазах у двоих детей. Инцидент произошёл вечером 27 апреля во дворе частного дома, сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте» со ссылкой на свою подписчицу.

«В тот день мы, как обычно, после садика вернулись с детьми домой. Дети спокойно гуляли на территории нашего участка. В вольере отдыхал наш пёс, а вдоль нашего забора прогуливалась наша любимица — кошка Чича. Муж на минутку отвлёкся по хозяйству, тут неожиданно раздаются душераздирающие крики детей. Так как он был на кухне, окно которой как раз выходит на дом соседа, он сразу же выглянул в окно и увидел его с оружием! Бросив всё, муж тут же кинулся на улицу, к детям, к раненой кошке. Я приехала уже после стрельбы», — говорит тагильчанка.

По словам женщины, животное находилось в паре шагов от детей.

«Даже страшно представить, что могло бы быть, дрогни его рука или окажись он “мазилой”. В сердцах я всё время спрашиваю себя, в кого же реально целился стрелок? В кошку? В детей? А сосед стоит с винтовкой — довольнющий тем, что не промахнулся. Стоит и хвастается своей меткостью собеседнице, на глазах которой он устроил в жилой зоне, где гуляют маленькие детишки, настоящие стрельбища. И ведь эта мадам даже не остановила его», — делится женщина.

После этого на участок приехали сотрудники ППС, позже — участковые. Однако, по словам хозяйки кошки, они просто опросили соседа. В ветеринарной клинике подтвердили, что у кошки огнестрельное ранение. Но теперь сосед отрицает, что у него есть оружие.

«К сожалению, прогноз неутешительный, возможно, не будет ходить, если выживет. А детей в тот день мы с мужем еле-еле уложили спать. Младшему всего 5 лет, он у нас боится теперь даже на минутку один остаться. Старшему 6 лет, держится как взрослый... Но никто из детей не понимает, почему дядя с оружием сейчас спит спокойно дома», — добавила женщина.

В пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское» сообщили, что в отделе полиции № 19 по данному факту организована проверка.