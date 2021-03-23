В Нижнем Тагиле мужчина избил и ограбил 82-летнего пенсионера

В Нижнем Тагиле полиция задержала подозреваемого, который ударил 82-летнего пенсионера в подъезде дома по улице Липовый тракт и отобрал у него 10 тысяч рублей.

Инцидент произошёл, когда потерпевший возвращался домой из магазина со свежей выпечкой. В подъезде грабитель ударил пенсионера в лицо и отобрал деньги. Пенсионеру пришлось обратиться в травмпункт, где ему диагностировали перелом костей носа.

Оперативники проверили записи камер видеонаблюдения в торговой точке, а также по пути следования пенсионера и установили личность грабителя.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали ранее неоднократно судимого за открытое хищение чужого имущества 40-летнего мужчину, который дал признательные показания», — рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ за грабёж с применением насилия, предусматривающей наказание до семи лет лишения свободы.

Суд, приняв во внимание тот факт, что у обвиняемого имеется постоянное место жительства, где он проживает с гражданской женой, и на иждивении находятся малолетние дети, счёл возможным избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.