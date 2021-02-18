В Нижнем Тагиле мужчина хранил под линолеумом 180 граммов сильного синтетического наркотика

В Нижнем Тагиле сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотических средств вместе с коллегами из отдела полиции № 16 задержали 32-летнего мужчину, который хранил в квартире 180 граммов синтетических наркотиков.

Подозреваемый проживал на съёмной квартире в доме на улице Первомайской. Там же сотрудники полиции провели обыск и в одной из комнат под линолеумом обнаружили полиэтиленовый пакет, в котором находилось 377 свертков с наркотиками. Также во время обыска сотрудники полиции нашли весы, упаковочный полимерный материал.

«По результатам проведённого исследования в свёртках находились синтетические наркотические вещества метадон и карфентанил. Стоит отметить, что карфентанил — сильнодействующий синтетический наркотик и является одним из самых мощных из семейства опиоидных», — отметили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Позже выяснилось, что задержанный мужчина приехал в Нижний Тагил из Салды и проживал на съёмной квартире чуть меньше месяца. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Партию с запрещёнными веществами мужчина забрал через закладку, после чего расфасовал по свёрткам.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере), за что предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Сейчас мужчина находится под стражей.