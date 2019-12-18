В Нижнем Тагиле мужчина четыре раза похищал алкоголь и косметику, разбивая окно в магазинах

В Нижнем Тагиле полицейские задержали 23-летнего мужчину, который ограбил четыре магазина одной торговой сети. В основном он похищал алкоголь, который оставлял себе, и косметические наборы, которые продавал.

Как рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское», на счету задержанного четыре кражи, причём три из них он совершил за одну неделю. Во всех случаях мужчина разбивал стекло входной группы магазина и проникал внутрь. Во время одной из попыток проникновения он порезал руку и наложил себе повязку, останавливая кровь. Тогда похитителя задержали и отпустили. Но это грабителя не остановило, и он снова ограбил магазин. На этот раз, разбивая стекло, мужчина оставил на месте преступления бинты.

Задержанный не стал отрицать факты проникновений и дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение). Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.