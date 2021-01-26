В Нижнем Тагиле мужчина арендовал у знакомых гараж и выращивал там марихуану

В Нижнем Тагиле 28-летний мужчина арендовал у знакомых гаражный бокс и выращивал там марихуану. Сейчас тагильчанину грозит до 10 лет лишения свободы.

Как рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», о производстве запрещённого вещества полицейские узнали после того, как мужчину задержали инспекторы ГИБДД в центре города. Во время личного досмотра в кармане его куртки инспекторы обнаружили 3 свёртка из газеты с марихуаной. Общая масса наркотика составила почти 8 граммов. Уже в ходе допроса специалистами группы по контролю за оборотом наркотиков мужчина признался, что нигде не работает, а к курению «травки» пристрастился с середины прошлого года, после чего решил попробовать самостоятельно вырастить её для личного потребления. Он арендовал у знакомых гаражный бокс по улице Монтажников, где и разместил оборудование.

На указанный адрес выехали специалисты и обнаружили мини-теплицу в овощной яме, вход в которую был прикрыт ватным одеялом. В парнике оперативники обнаружили 5 растений, которые освещались светодиодными лампами, здесь же был установлен вентилятор. В нескольких вёдрах растения отсутствовали, но были корневища.