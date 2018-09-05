В Нижнем Тагиле мотоциклисты устроили гонки на Лисьей горе. Полиция начала проверку 

Полиция Нижнего Тагила проводит проверку по факту размещения в группе «Тагил без ям» во «ВКонтакте» фотографий, сделанных накануне с вершины Лисьей горы. На них видно, как несколько мотоциклистов съезжают вниз по склону. В комментариях под записью пользователи соцсетей предположили, что своими действиями любители экстрима могут повредить ступени, ведущие к башне.

«Правоохранительными органами будут изучены записи с камер видеонаблюдения на наличие в действиях мотоциклистов состава административного правонарушения, после чего будет принято соответствующее решение», — сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».



Напомним, создание комплекса для организации досуга «Природно-ландшафтный парк “Лисья гора”» стало частью областной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2020 года». Из областного бюджета на реализацию проекта было выделено 31,5 млн рублей, ещё 7,5 млн собрал город. Лисья гора стала одной из основных площадок для проведения общегородских праздников, митингов и других мероприятий.