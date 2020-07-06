В Нижнем Тагиле мотоциклист получил тяжёлые травмы в ДТП с Mercedes

Около 13:30 на перекрёстке улицы Юности и Ленинградского проспекта произошло ДТП с участием мотоцикла Honda и автомобиля Mercedes. По данным отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 32-летний мотоциклист, двигаясь в сторону улицы Автомобилистов, врезался в легковушку, которая совершала левый поворот с Ленинградского проспекта на улицу Юности. В результате аварии мотоциклист получил перелом ноги и рёбер. Пострадавший госпитализирован в ЦГБ № 1.

В ГИБДД АН «Между строк» пояснили, что у мотоциклиста не было прав соответствующей категории «А», а только водительское удостоверение с категорией «B».