В Нижнем Тагиле мотоциклист без прав  сбил пешехода

Накануне около 12:00 в посёлке Серебрянка на улице Советская мотоциклист сбил пенсионерку.

«Водитель мотоцикла “Урал”, 69-летний мужчина, двигаясь по улице Советской допустил наезд на 78-летнюю женщину, которая шла в попутном направлении», — рассказали в ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».

Пострадавшая с поверхностной травмой головы, после оказания медицинской помощи была отпущена домой.

Сотрудники ГИБДД установили, что женщина шла по краю проезжей части. Водитель мотоцикла решил её объехать, не справился с управлением и допустил наезд на пешехода. Мотоциклист был трезв, но водительское удостоверение он не получал никогда.

В отношении мужчины составлен административный материал по ст. 12.7 ч. 1 КоАП РФ (управление транспортным средством, не имея права управления). За правонарушение предусмотрен штраф в размере от 5000 до 15000 рублей.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что с 3 по 7 ноября на территории города и Горноуральского городского округа проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». В рамках профилактического мероприятия сотрудники ведомства будут выявлять нарушителей, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения или не имеют водительских прав.