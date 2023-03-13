В Нижнем Тагиле мошенники под видом представителей правоохранительных органов украли у пенсионерки более 1 млн рублей

Отделом полиции № 20 Нижнего Тагила возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере. 62-летней жительнице ГГМ на мобильный телефон позвонил неизвестный, представился следователем Следственного комитета по Москве и обманным путём украл у неё более 1 млн рублей, сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».

Мошенник сообщил потерпевшей, что неизвестный пытается оформить на неё кредит по доверенности. Он предложил пенсионерке продолжить разговор с «представителем полиции», которая объяснит тактику дальнейших действий. Таким образом тагильчанка продолжила общение уже с другой участницей мошеннической ОПГ. В разговоре лжеполицейская стала убеждать женщину в необходимости принятия мер для защиты от действий злоумышленников. «Меры» заключались в оформлении кредитов в различных банках города, обналичивании денежных средств и переводе их через банкоматы в торговых центрах на некие безопасные счета. При этом мошенница предупреждала о неразглашении информации: никому нельзя говорить о проводимых манипуляциях — ни родным, ни работникам банка при оформлении кредитов.

За пару дней пенсионерка взяла кредиты в шести банках на суммы от 100 до 300 тысяч рублей, а после, следуя указаниям, перевела их по 10–15 тысяч на указанные счета, совершив в сумме 60 переводов. Но на этом злоумышленники не остановились. Они настоятельно рекомендовали женщине перевести деньги с кредитной карты, полученной при оформлении кредита, на свою банковскую карту, а после отправили в две микрофинансовые организации. Полученные там небольшие займы пенсионерка также перевела на свою карту, после чего назвала злоумышленникам полные данные карты, в результате чего все деньги с неё были списаны. После совершённых транзакций тагильчанка решилась на разговор с мужем, который заявил, что она стала жертвой мошенников.

При разговоре с сотрудниками полиции женщина сообщила, что много раз слышала о подобных фактах мошенничества, обращала внимание на памятки от МВД, размещённые на информационном стенде, в подъезде своего дома. Даже в банках при оформлении кредитов операторы предупреждали пенсионерку о действиях мошенников, но она была убеждена, что выполняет инструкции представителей правоохранительных органов.