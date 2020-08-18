В Нижнем Тагиле мошенники под видом банковских работников и покупателей украли у женщин более 200 тысяч рублей

У двух жительниц Нижнего Тагила мошенники украли более 200 тысяч рублей. В одном случае женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Тагильчанке сообщили, что с её счёта мошенники пытаются снять денежные средства и, чтобы обезопасить себя, необходимо положить их на запасной счёт. С помощью мобильного приложения женщина перевела 190 тысяч рублей на указанный счёт. Уже позже она поняла, что стала жертвой мошенников.

Ещё одна тагильчанка стала жертвой мошенников после того, как выставила на продажу в интернете холодильник. На объявление откликнулся мужчина и попросил для перевода денег продиктовать реквизиты и код с оборотной стороны банковской карты. Женщина, ничего не подозревая, проследовала его указаниям. В итоге с её карты было списано около 38 тысяч рублей. В настоящее время по данным фактам в полиции Нижнего Тагила возбуждены уголовные дела.

Полиция Нижнего Тагила призывает граждан не доверять незнакомцам, звонящим с неизвестных номеров. Ни в коем случае не называйте реквизиты и особенно CVC-код на оборотной стороне карты. Незамедлительно обратитесь в офис банка, где оформлялась карта.