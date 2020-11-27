Происшествия

В Нижнем Тагиле молодые девушки решили поработать закладчиками. При них сотрудники полиции нашли 43 свёртка с мефедроном

27.11.2020 22:44
В Нижнем Тагиле молодые девушки решили поработать закладчиками. При них сотрудники полиции нашли 43 свёртка с мефедроном

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции задержали двух девушек 23 и 26 лет. При них оперативники нашли 40 граммов мефедрона, сильнодействующего синтетического наркотика.

Как рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», оперативники подразделения по контролю за оборотом наркотиков вели скрытое наблюдение в микрорайоне Голый Камень, где, по их информации, распространяли наркотики в виде закладок. В лесном массиве по улице Носова сотрудники полиции заметили двух девушек. Когда стражи порядка подъехали ближе, одна из них тут же бросила на землю полиэтиленовый пакет. В нём наркополицейские обнаружили 21 свёрток из изоленты зелёного цвета с тремя граммами мефедрона. Позже оперативники нашли ещё 22 закладки, тщательно упакованные в такую же зелёную изоленту: 20 штук в районе задержания молодых дам и ещё две в частном секторе в Дзержинском районе.

Как потом рассказали ранее не судимые задержанные девушки, до того как стать закладчиками, они работали в сфере торговли, но из-за нехватки денег решили стать наркокурьерами. Две недели девушки раскладывали по городу свёртки из изоленты с наркотическими средствами. 

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере). Преступление относится к категории тяжких, за его совершение законодательством предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы. Из-за некриминального прошлого обеих девушек суд избрал им меру пресечения в виде запрета определённых действий.

  • Всего с начала года в МУ МВД России «Нижнетагильское» возбуждено 766 уголовных дел по линии незаконного оборота наркотических средств, из них 460 по фактам сбыта. Из незаконного оборота изъято более 11 килограммов наркотиков, большая часть из которых (почти 8 килограммов) синтетические наркотические вещества.
Фото: 
МУ МВД «Нижнетагильское»
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