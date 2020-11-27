В Нижнем Тагиле молодые девушки решили поработать закладчиками. При них сотрудники полиции нашли 43 свёртка с мефедроном

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции задержали двух девушек 23 и 26 лет. При них оперативники нашли 40 граммов мефедрона, сильнодействующего синтетического наркотика.

Как рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», оперативники подразделения по контролю за оборотом наркотиков вели скрытое наблюдение в микрорайоне Голый Камень, где, по их информации, распространяли наркотики в виде закладок. В лесном массиве по улице Носова сотрудники полиции заметили двух девушек. Когда стражи порядка подъехали ближе, одна из них тут же бросила на землю полиэтиленовый пакет. В нём наркополицейские обнаружили 21 свёрток из изоленты зелёного цвета с тремя граммами мефедрона. Позже оперативники нашли ещё 22 закладки, тщательно упакованные в такую же зелёную изоленту: 20 штук в районе задержания молодых дам и ещё две в частном секторе в Дзержинском районе.

Как потом рассказали ранее не судимые задержанные девушки, до того как стать закладчиками, они работали в сфере торговли, но из-за нехватки денег решили стать наркокурьерами. Две недели девушки раскладывали по городу свёртки из изоленты с наркотическими средствами.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере). Преступление относится к категории тяжких, за его совершение законодательством предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы. Из-за некриминального прошлого обеих девушек суд избрал им меру пресечения в виде запрета определённых действий.