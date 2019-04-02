В Нижнем Тагиле молодой человек разбился насмерть после падения из окна девятиэтажки

02.04.2019 20:00
В Нижнем Тагиле молодой человек разбился насмерть, выпав из окна девятиэтажного дома на улице Фрунзе. По словам источника АН «Между строк» в правоохранительных органах, ЧП случилось сегодня около пяти часов вечера. Погибшему на вид 15-16 лет.
Из окна квартиры какого именно этажа — восьмого или девятого — молодой человек выпал, пока неизвестно, данные разнятся. Сейчас на месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов, вызван судмедэксперт. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Фото: группа «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте»