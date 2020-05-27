В Нижнем Тагиле многодетная семья хочет подать в суд на врача из-за размещения в палате с коронавирусным больным

Многодетная семья из Нижнего Тагила планирует подать в суд на врача детской городской больницы. По словам тагильчанки Татьяны, её полуторагодовалую дочь с признаками ОРВИ госпитализировали в больницу на Кузнецкого в палату с пациентом с COVID-19. И теперь «контактная» девочка вместе с мамой и ещё двумя детьми находятся в инфекционной больнице.

Инцидент произошёл вечером в субботу, 23 мая, когда у полуторагодовалой Карины поднялась температура. Взволнованные родители решили вызвать скорую помощь, так как возможности обратиться в поликлинику на тот момент не было. Женщину с ребёнком госпитализировали в детскую больницу на Кузнецкого.

«Пока мы в приёмном покое находились, нам сделали рентген, взяли кровь и сказали сдать мазки на COVID-19. Сказали, что пока мы тут лежим, они уже через два дня будут готовы. Я думала, что раз берут мазки на коронавирус, что-то подозревают, то кладут всех в отдельные палаты, чтобы никакой связи не было между людьми. А нас положили в палату, где были две мамы с детьми и ещё одна девочка, которой было около 16 лет. С одной мамой мы в один день приехали, а вот эта девочка уже лежала там какое-то время», — рассказывает Татьяна.

У маленькой Карины анализ на COVID-19 брать всё-таки не стали, говорит мама Татьяна. На следующий день пришли хорошие новости.

«На следующий день к нам пришли со снимками, сказали, что пневмонии у нас нет, мы можем выписываться. Я написала отказную, и мы уехали домой, — говорит Татьяна. — А вечером в воскресенье у старшей дочери (5 лет) поднялась температура, утром в понедельник я вызвала участкового врача, она посмотрела старшую и сказала, что это ангина. Посмотрела ещё среднюю дочь (3 года), у неё тоже ангина на ранней стадии. Я к этому нормально отнеслась, потому что у нас всегда так — одна заболела, значит, все заболеют. А во вторник утром мне звонит наш участковый врач и спрашивает, дома ли мы, и говорит, что скоро к нам приедет бригада скорой помощи. Я сначала подумала, что у Карины пришли результаты. Но она мне сказала, что наших результатов ещё нет, но выяснилось, что у девочки, которая с нами лежала в палате, пришёл положительный результат на COVID».

Почему пациенты с неизвестными результатами на коронавирус оказались в одной палате на Кузнецкого и почему Татьяну с дочкой выписали до того, как стали известны результаты на коронавирус, родителям выяснить не удалось. И теперь, пока мама с тремя детьми находится в инфекционной больнице, глава семейства Антон намерен обратиться в суд.

«Когда у младшей поднялась температура, мыслей о том, что это коронавирус, не было. Да и бригада скорой помощи, которая к нам приехала, сказала, что это простое ОРВИ, но лучше съездить сдать анализы, проверить на всякий случай. А получилась ситуация только хуже. Теперь буду подавать в суд на врача, который принимал её. Контакты и данные его есть. Но мне в больнице сказали, что сами не могут понять, почему так получилось», — рассказывает Антон.

Ещё семья не понимает, почему Антона не госпитализировали в инфекционную больницу, несмотря на то, что все живут в одной квартире.

Главный врач детской больницы Дмитрий Клейменов во время разговора с журналистом пояснил, что оснований для госпитализации семьи в инфекционную больницу на самом деле не было.