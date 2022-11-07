В Нижнем Тагиле местный житель через суд добился оплаты больничного, в которой работодатель ему отказал из-за Центра занятости населения

В Нижнем Тагиле местный житель через суд добился права на получение пособия по временной нетрудоспособности от бывшего работодателя, которое ему не выплачивали по вине Центра занятости населения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ведомстве отметили, что прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила провела проверку по обращению тагильчанина о нарушении его прав сотрудниками ГКУ «Нижнетагильский центр занятости» и установила, что заявитель в сентябре 2021 года был признан безработным и ему назначили пособие по безработице с декабря 2021 года по июнь 2022 года. По причине болезни мужчина не явился в центр занятости в назначенное время, но позднее предоставил оригиналы больничных, при этом пояснил, что они ему необходимы и для предъявления бывшему работодателю, так как он имеет право на получение пособия по временной нетрудоспособности.

«Поскольку листки были выданы для предъявления в центр занятости, оригиналы у указанного жителя г. Нижний Тагил были изъяты работником ГКУ “Нижнетагильский центр занятости населения” и в выдаче их для предъявления бывшему работодателю центром занятости было отказано», — отмечают в прокуратуре.

Для получения дубликатов больничных тагильчанин неоднократно обращался в медучреждение, где ему их выдали только 30 мая 2022 года. Предъявив их бывшему работодателю для получения пособия по временной нетрудоспособности, он получил отказ, поскольку предельный срок для их предъявления уже истёк.

«По результатам проверки установлено, что срок предъявления листка нетрудоспособности работодателю был пропущен не по вине заявителя», — сообщают в прокуратуре.

В интересах заявителя прокуратура обратилась в Ленинский районный суд Нижнего Тагила, который подтвердил, что тагильчанин пропустил срок предъявления больничных по уважительной причине.

«Ленинский районный суд г. Нижний Тагил удовлетворил требования прокурора, срок для предъявления листков нетрудоспособности восстановлен», — подчеркнули в ведомстве.

Прокуратура проконтролирует фактическое восстановление прав заявителя.