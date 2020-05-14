В Нижнем Тагиле МЧС выявляет нарушителей противопожарного режима при помощи беспилотников

В Нижнем Тагиле и пригородном районе МЧС начало выявлять нарушителей противопожарного режима при помощи беспилотных дронов. На днях такой рейд прошёл в посёлке Черноисточинск.

По итогам проверки дронами были выявлены трое нарушителей. Двоих жителей посёлка привлекли к административной ответственности за сжигание на своих участках мусора в металлических бочках. Ещё одного черноисточинца оштрафовали за разведение костра в мангале. Всем нарушителям была назначена выплата штрафа в размере 2 тысячи рублей.

В отделе надзорной деятельности напомнили, что в период особого противопожарного режима запрещается:

— использование открытого огня, сжигание мусора, сухой травянистой растительности, стерни, соломы, порубочных и пожнивных остатков;

— разведение костров (в том числе в металлических ёмкостях, бочках, баках, мангалах и других приспособлениях);

— проведение пожароопасных работ на землях лесного фонда, сельскохозяйственного назначения, населённых пунктов, землях промышленности и иного специального назначения.

Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение штрафа в размере от 2 до 4 тысяч рублей для граждан, от 15 до 30 тысяч рублей для должностных лиц и от 200 до 400 тысяч рублей для юрлиц. Также, если пожар привёл к тяжким последствиям, виновный может понести наказание вплоть до уголовной ответственности.