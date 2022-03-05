В Нижнем Тагиле массово закрываются магазины «Тагилхлеб»

В Нижнем Тагиле стали массово закрываться магазины хлебобулочных и кондитерских изделий «Тагилхлеб».

По словам тагильчан, они стали замечать, что в феврале этого года в городе стали закрываться фирменные киоски «Тагилхлеба». Сначала закрылись торговые точки на Вагонке, а потом на Старателе и Красном Камне. Соучредитель «Тагилхлеба» Станислав Бойко заявил, что не готов комментировать ситуацию, и посоветовал обратиться к менеджеру компании. В свою очередь менеджер сначала пояснила, что для комментариев по сложившейся ситуации ей нужно дождаться ответа начальства, а после и вовсе перестала выходить на связь с редакцией.

Напомним, в сентябре 2021 года у «Тагилхлеба» появился новый заместитель директора Анатолий Павлов. Владелец екатеринбургской пекарни «На Вишнёвой» Анатолий Павлов приехал работать в Нижний Тагил. Он принял предложение владельца ООО «Тагилхлеб» Станислава Бойко. Также в посте от 6 сентября Павлов рассказал о том, что 30 процентов персонала написали заявления на увольнение. По его словам, причиной стали проблемы при предыдущем руководителе.

Отметим, что ООО «Тагилхлеб» — один из крупнейших производителей хлебобулочных и кондитерских изделий в Свердловской области. Хлебозавод на Вагонке открылся ещё в 1939 году. В 1994-м он перешёл в частные руки и, как говорится на сайте компании, стал правопреемником государственного Нижнетагильского хлебокомбината.