Владелец известной уральской пекарни «На Вишнёвой» Анатолий Павлов приехал работать на тагильский хлебозавод

Владелец екатеринбургской пекарни «На Вишнёвой» Анатолий Павлов приехал работать в Нижний Тагил. Павлов принял предложение владельца ООО «Тагилхлеб» Станислава Бойко, который подтвердил эту информацию АН «Между строк».

«Я уже устал работать. Считаю, что нужно дать дорогу молодым и опытным, которые понимают в хлебопечении, знают его. Именно поэтому было принято решение пригласить его», — рассказал Станислав Бойко.

Анатолий Павлов стал заместителем директора «Тагилхлеба». АН «Между строк» Павлов давать большое интервью посчитал преждевременным, отметив, что «пока не пришло время». Впрочем, на странице в Facebook он регулярно делится своими наблюдениями и первыми результатами работы на тагильском предприятии.

«За неделю аналитики мы уже подросли в продажах. А это мы ещё ничего не делали (плюс 3 тонны). Я пришёл сюда, чтобы поднять продажи и наэкономить на совместной логистике. Но вдруг оказалось, что возможности завода вообще не могут произвести то, что мы умеем продать. Так что я неожиданно должен решать производственные проблемы. А их много! Очень!» — пишет Анатолий Павлов в Facebook.



Фото: Facebook Анатолия Павлова



Также в посте от 6 сентября Павлов рассказал о том, что 30 процентов персонала написали заявления на увольнение. По его словам, причиной стали проблемы при предыдущем руководителе.

Добавим, что недавно обновился сайт «Тагилхлеба». Возможно, ребрендиг ждёт и его продукцию.

ООО «Тагилхлеб» — один из крупнейших производителей хлебобулочных и кондитерских изделий в Свердловской области. Хлебозавод на Вагонке открылся ещё в 1939 году. В 1994-м он перешёл в частные руки и, как говорится на сайте компании, стал правопреемником государственного Нижнетагильского хлебокомбината.

«Тагилхлеб» ежедневно реализует до 36 тонн продукции, обеспечивает хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями больницы, санатории, дошкольные образовательные учреждения, школы и вузы, центры социального обслуживания населения. На предприятии трудится более 400 человек.

UPD: Пока готовилась эта публикация, Анатолий Павлов удалил со своей страницы в Facebook все записи, связанные с тагильским хлебозаводом.