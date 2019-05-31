В Нижнем Тагиле массово эвакуируют торговые центры 

В Нижнем Тагиле началась волна эвакуаций из торговых центров. На данный момент эвакуированы посетители ТЦ «Александровский пассаж», «Кит», КРЦ «Россия» и DEPO.

По словам очевидцев, также эвакуированы ТЦ «Квадрат» и дом быта «Эра».

Также сегодня около 17:00 в спецслужбы поступило сообщение о том, что в здании музея-заповедника по адресу Ленина, 1 заложено взрывное устройство. Вызов оказался ложным.

В полиции пока не комментируют происходящее — там пообещали дать разъяснения по итогам всех проверочных мероприятий.

Также в соцсетях сообщают о массовых минированиях ТЦ в Каменске-Уральском одновременно с инцидентами в Нижнем Тагиле. Однако официально эта информация не подтверждена.

Напомним, серия ложных минирований периодически происходит в разных городах России, повторяя массовую атаку 2017 и 2018 годов, когда анонимные звонки об угрозах взрывов в крупных объектах с массовым пребыванием людей поступали в отделения полиции по всей стране — от Дальнего Востока до Калининграда, в том числе в Омске, Иркутске, Хабаровске, Челябинске, Екатеринбурге, Тюмени, Кургане, Ставрополе, Перми, Казани, Нижнем Новгороде, Москве. Были эвакуированы сотни тысяч человек. Ситуацию на свой контроль даже поставил президент РФ Владимир Путин. Ни одно из сообщений о заложенных бомбах не подтвердилось, однако явление принесло многомиллиардные убытки.