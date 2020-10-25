​​​​​​​В Нижнем Тагиле машина скорой помощи врезалась в светофор. Пострадали два пациента

Рано утром 25 октября вблизи Нижнетагильского педагогического института по улице Красногвардейской произошло ДТП с участием кареты скорой помощи. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД, 31-летний водитель скорой не справился с управлением и врезался в светофор.

В результате ДТП пострадали пассажиры, которые находились в салоне: 55-летняя женщина и 60-летний мужчина. С травмами различной степени тяжести их госпитализировали в больницу.

Точную причину ДТП в Госавтоинспекции не называют, но подписчики сообщества «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте» отмечают, что авария произошла после того, как водитель скорой помощи уснул за рулём. Сейчас сотрудники дорожной полиции проводят проверку.

В ГИБДД Нижнего Тагила просят водителей быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, не допускать управление автомобилем в утомленном состоянии и придерживаться режима труда и отдыха.