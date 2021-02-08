В Нижнем Тагиле маршрутка на полной скорости вылетела на оживлённый перекрёсток и протаранила два автомобиля (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием трёх автомобилей, которое произошло днём 8 февраля на улице Челюскинцев. По данным отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, водитель пассажирской «Газели» допустил столкновение с автомобилями «Лада Калина» и Mazda CX 5.

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками ГИБДД установлено, что 22-летний водитель ГАЗ-322132 при движении по улице Береговой-Ударной в сторону проспекта Ленина не справился с управлением, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкновение с автомобилем Mazda CX 5 под управлением 41-летней женщины и автомобилем “Лада Калина” под управлением 61-летнего мужчины», — пояснили в отделе пропаганды ГИБДД.

В результате аварии травмы получили три человека. 11-летняя девочка — пассажир Mazda CX 5 с ушибом грудной клетки после оказания медицинской помощи отпущена домой. 63-летний водитель и 57-летний пассажир автомобиля «Лада» с ушибами грудной клетки отпущены домой.

Сотрудниками ГИБДД установлено, что за рулём «Газели» был мужчина со стажем управления транспортным средством категории D четыре года. К административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 17 раз. Водитель автобуса ехал не по маршруту и направлялся на ремонт. В транспортном средстве он находился один.