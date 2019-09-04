В Нижнем Тагиле маньяк-педофил напал на двух школьниц

Накануне, 3 сентября, в родительских чатах в мессенджерах появилась информация, что в районе школы № 40 на ГГМ орудует маньяк-педофил. По словам родителей учеников, неизвестный мужчина в разное время напал на двух 12-летних девочек в подъезде и «погладил по ноге», сексуальных действий совершить не успел. В сообщениях также были прикреплены фотографии с камер видеонаблюдения, на которых запечатлён подозреваемый.

«По указанию начальника МУ МВД “Нижнетагильское” полковника полиции Ибрагима Абдулкадырова, взявшего под личный контроль происшествие в отношении несовершеннолетних, создана специализированная группа, которую возглавил его заместитель полковник Вячеслав Шведчиков. Сотрудниками полиции подготовлен фоторобот, который имеется у всех дежурных нарядов, опрашиваются жители близлежащего района, проверяются лица, ранее судимые, лица с психическими заболеваниями. Принимаются все необходимые меры для установления личности подозреваемого и его задержания. Просьба гражданам, располагающим информацией о данном гражданине, обращаться в дежурную часть МУ МВД “Нижнетагильское” по телефону 02», — сообщили в пресс-группе полиции.