В Нижнем Тагиле мама малыша с инвалидностью обвинила воспитательницу в жестоком обращении с ребёнком. В детском саду заявили, что сами получают от детей ушибы и царапины

В Нижнем Тагиле родители заявили о жестоком обращении с детьми в детском саду № 20 (филиал сети «Радость») для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). На заведующую филиалом мать пострадавшего ребёнка подала в суд. Родители детей говорят, что одного мальчика педагог пинала, пишет E1.RU.

«Первый раз другая мама увидела, как мой сын лежит на полу и воспитательница ногами пинает его в голову. Мы подошли к заведующей в этот же день. Воспитательница сама спустилась и извинилась, сказала, что больше такого не будет. Потом нянечка увидела ту же самую историю — как воспитательница во время сна бьёт не только моего сына, но и другую девочку», — рассказала тагильчанка Анна.

Она подала в суд на воспитательницу. Её сын не разговаривает из-за особенностей здоровья. О жестоком обращении с её малышом Анне рассказали и другие родители, позже эту информацию подтвердила нянечка, которая после скандала уволилась. Заседание суда должно было состояться 22 июня, но его перенесли на другой день. Свидетелем в суде выступает сама нянечка.

Мать пострадавшего малыша обратилась за помощью также в управление образования Нижнего Тагила, к уполномоченному по правам ребёнка в Свердловской области, в Следственный комитет, прокуратуру и в аппарат президента. Еще одна мама на условиях анонимности рассказала, что её ребенка воспитатель ударила плинтусом по спине. А произошедшее с сыном Анны женщина видела лично.

По словам заведующей детским садом № 20 Елены Фефеловой, в марте 2023 года проводилась служебная проверка со специалистами отдела по делам несовершеннолетних и следователями. А с апреля 2023 года воспитательница, избивавшая малышей, больше не работает в их учреждении. Елена пояснила, что в группе для детей с умственной отсталостью было всего семь воспитанников, а сын Анны начал ходить в группу в четыре года. Заведующая отмечает, что родители пострадавшего малыша долго отказывались выполнять рекомендации психиатра, на основе которых строят свою работу педагоги.

«Да, был у нас инцидент в феврале, о нём стало известно не от родителей, а со стороны совершенно другого человека. За воспитательницей наблюдали, но ничего замечено не было. Работала комиссия. Воспитателю надо награды давать, сколько сил и терпения она вложила в этого ребёнка. Она у нас не один год работала, ни один сотрудник не сказал о ней плохо. Был учитель-дефектолог, тьютор, все объяснительные дали, но никто не подтвердил, что она жестоко обращается именно с этим ребёнком. Это у меня педагоги ходят все в синяках, царапинах, потому что от таких детей можно всё что угодно ожидать. Ребёнок очень тяжелый, очень, и тут работа совместная должна быть» — сказала Елена Фефелова.

Она утверждает, что лично разговаривала с семьёй Анны — родители были настроены решить конфликт мирным путем. При этом сама воспитательница все обвинения отрицала, а камер видеонаблюдения в здании нет. В управлении образования Нижнего Тагила подтвердили факт обращения Анны и отметили, что информацию о побоях ещё проверяет полиция, а коррекционная группа находится на контроле руководителя сети детских садов. Кроме того, в самом учреждении с воспитанниками работают психолог, дефектолог, логопед и тьютор.

«Перед мамой мальчика извинились и воспитатель, и заведующая. Женщина сообщила, что не имеет претензий. Информацию о возникшей ситуации администрация детского сада передала в нижнетагильскую полицию. Проверка ещё идет. Иные слова тагильчанки о некорректном отношении воспитателя к её сыну или другим детям также проверяют. На воспитателя ранее не поступало официальных жалоб от родителей. Она зарекомендовала себя как ответственный и трудолюбивый сотрудник. Несмотря на это, ещё до окончания проверки женщина сама уволилась из детского сада по семейным обстоятельствам», — пояснили в управлении образования.

Заведующей детсада № 20 вынесли предостережение, а в группе для детей с ОВЗ теперь работает другой педагог.

В пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское» АН «Между строк» дали комментарий по сложившейся ситуации.

«По обращению матери ребёнка в отделе полиции № 18 МУ МВД России “Нижнетагильское» проведена проверка, в ходе которой выявлены три факта противоправных деяний со стороны воспитателя. По результатам проверки в отношении уже бывшего работника дошкольного учреждения составлены административные протоколы по ст. 6.1.1 КоАП РФ», — отметили в ведомстве.