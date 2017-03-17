В Нижнем Тагиле малолетний хулиган едва не убил 12-летнюю девочку в фонтане

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил иск прокуратуры по возмещению морального вреда семье 12-летней девочки, которая серьёзно пострадала от рук хулигана. Как рассказали АН «Между строк» в надзорном ведомстве, инцидент произошёл 4 августа 2016 года на площади Славы.

«Установлено, что 4 августа 2016 года в дневное время, находясь на площади Славы в Дзержинском районе Нижнего Тагила, 12-летняя девочка гуляла по бортику центрального круга фонтана. В это же время по бортику указанного фонтана проходил 12-летний мальчик, который, поравнявшись с девочкой, обеими руками толкнул её в спину. В результате последняя не удержалась на ногах и упала в воду, ударившись животом о металлическую трубу в фонтане, получив рваную рану живота. Девочка была незамедлительно госпитализирована бригадой скорой медицинской помощи в детскую городскую больницу», – поясняют в прокуратуре.

Судебно-медицинская экспертиза признала травму опасной для жизни и квалифицировала действия нападавшего как повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью. Согласно решению суда, родители хулигана должны будут выплатить семье пострадавшей 300 тысяч рублей.

Судебный акт в законную силу не вступил.

Агентство новостей «Между строк»