В Нижнем Тагиле магазин «Кари» оштрафовали на 150 тысяч рублей за отказ инвалиду-сердечнику в просьбе отключить охранные рамки

Нижнетагильский территориальный отдел Роспотребнадзора оштрафовал магазин «Кари» на Садовой, 21 за то, что продавцы отказали инвалиду-сердечнику в просьбе выключить охранные рамки.

14 июля 2020 года тагильчанин с кардиостимулятором пошёл в магазин «Кари» за обувью. На входе он попросил продавцов отключить охранные рамки, поскольку они могли вызвать сбой прибора. Но сотрудники магазина отказали инвалиду, несмотря на предъявленное удостоверение владельца кардиостимулятора. Мужчина написал об этом в книге жалоб и предложений, а также вызвал полицейских.

«Факт отказа потребителю в предоставлении доступа к товарам зафиксирован рапортом сотрудника полиции, а также объяснениями супруги потребителя, продавца-кассира ООО “Кари”. Также потребителем сделана запись в книге отзывов, жалоб и предложений об отказе в предоставлении доступа к товарам. При проведении правовой оценки полученных материалов сотрудниками Роспотребнадзора в действиях продавца обнаружен состав правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 14.8 КоАП РФ (“Отказ потребителю в предоставлении товаров, выполнении работ, оказании услуг либо доступе к товарам, работам, услугам по причинам, связанным с состоянием его здоровья, или ограничением жизнедеятельности, или его возрастом”)», — сообщили АН «Между строк» в пресс-службе ведомства.

В результате на ООО «Кари» был наложен штраф в размере 150 тысяч рублей.