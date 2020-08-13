В Нижнем Тагиле лжесотрудники банка украли у пенсионерки больше миллиона рублей

В Нижнем Тагиле телефонные мошенники украли у 60-летней женщины более миллиона рублей. Как рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское», сначала на телефон тагильчанки позвонила неизвестная женщина, представившись сотрудником банка. Она сообщила, что в данный момент мошенники пытаются оформить кредит на пенсионерку в одной из организаций. Чтобы опередить злоумышленников, незнакомка посоветовала снять деньги и перевести на резервный сберегательный счёт. В это же время на телефон потерпевшей поступали СМС-сообщения с кодами, которые она продиктовала лжесотруднику банка. Доверившись мошенникам, женщина отправилась в отделение банка, сняла со своего счёта 650 тысяч рублей и под диктовку неизвестной женщины по телефону совершила несколько переводов через банкомат.

«Ещё трижды в течение нескольких дней мошенники звонили потерпевшей, уверяя в том, что с картами других банков происходит аналогичная ситуация с попыткой оформления кредитов, и пенсионерка снимала наличные и вновь переводила их на телефонные номера мошенников. В общей сложности пенсионерка лишилась 1 миллиона 260 тысяч своих сбережений», — рассказали в полиции.

Полиция Нижнего Тагила призывает не следовать инструкциям позвонивших банковских работников, ни в коем случае не передавать данные банковских карт неизвестным.