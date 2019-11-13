В Нижнем Тагиле людей с инвалидностью приглашают принять участие в первом инклюзивном танковом биатлоне

В Нижнем Тагиле людей с ограниченными возможностями здоровья приглашают принять участие в танковом биатлоне, который пройдёт в 2020 году на полигоне «Алабино» в Москве. Инициатором необычных соревнований стал инвалид-колясочник из Уфы Михаил Петров, который добивался проведения инклюзивного биатлона с 2016 года.

Танковый биатлон — это гонка между танковыми экипажами, которые соревнуются в преодолении препятствий и стрельбе на точность по разным мишеням. С 2013 года соревнования ежегодно проходят в Москве и собирают участников из 25 стран мира. Инвалид-колясочник Михаил Петров из Уфы мечтает об участии в международной гонке с 2016 года. Тогда ему помог экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, который направил письмо министру обороны России Сергею Шойгу с просьбой оказать содействие инвалиду-колясочнику из Башкирии, но добиться осуществления мечты Петрову удалось лишь в 2019 году. Его пригласили провести показательные выступления в августе следующего года. Сейчас ему необходима команда. За поддержкой он обратился в общественную организацию «Город без границ-НТ».

«Нам нужны люди, которые имеют опыт работы с танком: водитель-механик, наводчик, командир машины. В общем, все, у кого есть боевой или военный опыт. Если будет много хороших кандидатов, создадим несколько экипажей», — рассказал директор организации Константин Баштовой.

С организаторами уже связался мужчина, который воевал в Чечне, но сейчас живёт без ноги. Однако, как отметила жена Михаила Петрова, принять участие в соревнованиях смогут не все.

«Нужно учесть, что впереди многомесячные тренировки, испытания техники, тестирование в армейских условиях и в любую погоду. Поэтому следует учитывать состояние здоровья — сердечники, гипертоники, алкозависимые могут не беспокоить», — сказала Татьяна Петрова.

Специально для участников разработают ручное танковое управление, с помощью которого инвалиды смогут управлять техникой. Впереди организаторов ждёт встреча с представителями министерства обороны, чтобы решить, где будет производиться конструкция и на какой танк она будет установлена.