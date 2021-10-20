​​​​​​​В Нижнем Тагиле ликвидируют школу №72

В Нижнем Тагиле станет одной школой меньше. Постановление об объединении школ № 56 и № 72 на улице Гвардейской на Тагилстрое подписал мэр Владислав Пинаев. Школу № 72 присоединят к её соседке, новому образовательному учреждению будет присвоен номер 56.

Из постановления № 1918-ПА следует, что имущество МБОУ № 72 в полном объёме будет закреплено за МБОУ № 56, которое находится по соседству на улице Гвардейской, 20. Все документальные вопросы должны быть решены к 15 марта 2022 года. Учебный год 2022/2023 ученики школы № 72 встретят уже в новом образовательном учреждении.

«Объединение школ № 56 и № 72 позволит перевести их в односменный режим работы и создать условия для повышения качества образования. В результате присоединения школы № 72 к школе № 56 сокращение ставок не предполагается. Вновь организуемому учебному заведению будет присвоен номер 56», — рассказали АН «Между строк» в управлении образования.

При этом родители и ученики школы № 72 о грядущей реорганизации пока ничего не знают. Как сообщили в учреждении журналисту АН «Между строк», сегодня в управлении образования проходит совещание с руководителями двух школ. Общешкольное собрание для родителей и учеников пройдёт в ближайшее время.

Напомним, школа № 72 на Гвардейской, 12 была капитально отремонтирована в 2019 году. Здание школы преобразилось внутри и снаружи, на территории появилось футбольное поле.