В Нижнем Тагиле ликвидировали несколько наркопритонов

Полиция Нижнего Тагила опубликовала отчёт о результатах операции «Притон».

«В ходе операции правоохранители проводили проверки ночных клубов, территорий торговых центров, нежилых помещений, мест массового скопления молодёжи, мест концентрации несовершеннолетних», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Всего было выявлено 13 административных нарушений в сфере незаконного оборота наркотиков. Также правоохранители пресекли деятельность наркопритонов в разных районах города. Так, при проверке жалобы от жителей дома по улице Зари на то, что в квартире 36-летнего соседа регулярно собираются подозрительные личности, полицейские обнаружили в жилище медицинские шприцы, приспособления для курения, фрагменты фольги с нагаром и наркотическое вещество массой 0,23 грамма. На Тагилстрое выявили наркопритон в ходе расследования уголовного дела, возбуждённого в отношении ранее судимого 21-летнего мужчины: он не только хранил у себя дома наркотики, но и регулярно предоставлял свою квартиру другим наркозависимым для употребления и изготовления зелья. Такую же «нехорошую» квартиру обнаружили и на ГГМ.

Все собственники квартир привлечены к уголовной ответственности по статье 232 УК РФ. Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до 4 лет.

Профилактические мероприятия в сфере незаконного оборота наркотиков будут продолжены.