В Нижнем Тагиле лихач на высокой скорости снёс дорожный знак, а после ДТП его участники устроили драку

В Нижнем Тагиле 21 апреля на улице Балакинской лихач на высокой скорости снёс дорожный знак «Пешеходный переход», а после ДТП его участники устроили драку, сообщает паблик во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил».

Водитель на Lada Priora ехал по улице Балакинской и, по словам очевидцев, значительно превышал допустимую скорость. Он пошёл на обгон, но машину занесло, водитель не смог выйти из заноса, съехал с проезжей части и врезался в металлическое пешеходное ограждение и стойку дорожного знака «Пешеходный переход». Чудом удалось избежать столкновения с учебной машиной, в которой находились инструктор и ученик.

«На большой скорости он начал резко выруливать и пытаться вернуться в свою полосу. Только каким-то чудом он не зацепил машину с учеником. Промчался он и мимо нас, к счастью, тоже не зацепил. Представляю, как там вздрогнули и ученик, и инструктор… Из заноса, само собой, при такой скорости и угле он уже не вышел. Машину развернуло боком, она начала кувыркаться вплоть до самого забора и остановилась уже там, предварительно снеся дорожный знак и этот самый забор. На помощь тут же кинулись прохожие. На место вызвали экстренные службы, однако до их приезда участники ДТП устроили драку», — рассказал свидетель происшествия.

В ГИБДД сообщили, что водителя Lada Priora привлекли к административной ответственности за повреждение ограждения и дорожного знака, а также за то, что он не был вписан в полис ОСАГО. Водителю грозит штраф до 10 тысяч рублей. Информации о драке не поступало.