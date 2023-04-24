В Нижнем Тагиле легковушка вылетела на встречку и врезалась в грузовик

В Нижнем Тагиле 21 апреля около 18:00 на участке Черноисточинского шоссе за ТРЦ «Кит» произошло ДТП с участием автомобиля Honda HRV и грузовика Howo. Аварию спровоцировала 50-летняя водитель легковушки, выехавшая на встречную полосу в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещён». Об этом сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

В результате аварии у автолюбительницы медики диагностировали компрессионный перелом позвонков шейного отдела. У её матери закрытые переломы правой стопы, правой голени и грудины. Женщины госпитализированы в Демидовскую горбольницу.

По данным Госавтоинспекции, виновница аварии штрафов за нарушения ПДД не имела. Стаж вождения составляет 17 лет.