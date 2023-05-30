В Нижнем Тагиле легковушка сбила школьницу, переходившую дорогу на зелёный

Накануне, 29 мая, в Нижнем Тагиле 26-летний водитель Lada Granta сбил 14-летнюю школьницу, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. ДТП произошло на Ленинградском проспекте около 14:30, сообщили в отделе пропаганды городской ГИБДД.

Водитель легковушки ехал по Ленинградскому проспекту, при повороте на улицу Чайковского он не пропустил девочку. По данным автоинспекции, школьница в этот момент перебегала проезжую часть по регулируемому переходу. По словам водителя, при повороте он не успел вовремя затормозить — подросток резко выбежал на пешеходный переход. Сама потерпевшая рассказала инспекторам, что спешила на трамвай.

Девочка получила травмы головы и ушибы коленного сустава. Ребёнка доставили в Детскую городскую больницу и затем отпустили домой.

Как пояснили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, водитель регулярно нарушает правила дорожного движения. В этом году молодой человек получил 19 штрафов за превышение скорости. Также на него составили ещё два протокола: за непредоставление преимущества в движении пешеходу и невыполнение обязанностей после ДТП, поскольку мужчина переместил машину с места наезда.