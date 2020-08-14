В Нижнем Тагиле Lada сбила девятилетнего мальчика возле пешеходного перехода

В Нижнем Тагиле 14 августа автомобиль Lada сбил девятилетнего мальчика, переходящего проезжую часть рядом с пешеходным переходом. В результате аварии ребёнок получил травмы, ему потребовалась госпитализация.

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД, ДТП произошло в 12:10 на Руднике у дома № 55 по улице Ульяновская. 45-летний водитель отечественной легковушки при со стороны улицы Перова в сторону улицы Ярославская допустил наезд на ребёнка. Медики диагностировали у мальчика сотрясение головного мозга, ушибленную рану лба, ушиб левой половины грудной клетки.

«Пострадавший ребёнок возвращался домой за оставленным телефоном. Мальчик постоянно переходит дорогу на данном участке по пешеходному переходу. Но на этот раз поторопился, и поэтому начал переходить проезжую часть рядом с пешеходным переходом», — пояснили в Госавтоинспекции.

В ведомстве также отметили, что водитель Lada привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения 21 раз.