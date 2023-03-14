В Нижнем Тагиле Lada сбила 8-летнего мальчика. Ребёнок госпитализирован в Екатеринбург

Сегодня в Нижнем Тагиле на проспекте Дзержинского произошло ДТП, в результате которого под колёса автомобиля Lada Vesta попал 8-летний мальчик. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, инцидент произошёл около 12:00 у дома № 35, когда ребёнок вышел на дорогу из внутриквартального проезда и начал переходить проезжую часть в неположенном месте.

В этот момент двигавшийся в сторону улицы Ильича 21-летний водитель автомобиля Lada Vesta, несмотря на относительно низкую скорость движения (парень утверждает, что двигался со скоростью 30 км/ч), не успел среагировать на появившегося на дороге ребёнка, начал тормозить, но столкновения избежать не удалось.

В результате ДТП мальчик с травмами различной степени тяжести госпитализирован в Детскую ГКБ № 9 Екатеринбурга. Предварительно у ребёнка диагностировали перелом бедра со смещением.

Госавтоинспекторы осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. Также они провели освидетельствование водителя Lada на состояние опьянения, мужчина оказался трезвым. На момент инцидента он имел 2 года водительского стажа и успел получить 4 штрафа за нарушение ПДД.

В отделе пропаганды ГИБДД города отметили, что в ближайшее время посетят школу, где учится мальчик, и проверят, насколько хорошо в школе изучаются правила дорожного движения и какие мероприятия были проведены за этот учебный год.