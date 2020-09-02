В Нижнем Тагиле квартира-призрак задолжала за услуги ЖКХ более 50 тысяч рублей

Пустующая четырёхкомнатная квартира в доме № 42 по улице Тимирязева уже давно стала настоящей головной болью для остальных жильцов двухэтажного барака. Многотысячные долги за коммунальные услуги, которые были накоплены предыдущими жильцами, не позволяют провести в доме капремонт по областной программе. При этом две из четырёх комнат находятся в муниципальной собственности, а остальные — в частной, но в них уже давно никто не живёт.

Как ранее писало ИА «Все новости», в последнее время в муниципальных комнатах жил со своей матерью ранее судимый Фёдор Першин, который вёл асоциальный образ жизни. Потом женщина умерла и Першин занял всю свободную жилплощадь. В 2017 году Дзержинский районный суд постановил выселить мужчину из муниципальной квартиры из-за скопившихся долгов без права предоставления жилья. Но фактически выгнать его получилось лишь в 2019 году. Всё это время долги за квартиру продолжали копиться.

«Это настоящая “проклятая” квартира, — говорит жилец дома Анатолий. — В ней один жилец помер, а второго выселили за долги. У первого наследников за 6 лет не нашлось, на место второго администрация никого не вселила. Даже дверь сваркой заварили, чтобы никто там не поселился. Однако квитанции за воду на эту квартиру продолжали приходить. Одна на умершего, другая на выселенного».

Жильцы попытались решить проблему с ресурсниками, пояснив, что в квартире уже долгое время никто не проживает и коммунальными услугами не пользуется. По состоянию на 1 июля за квартирой числится общий долг в 53 тысячи рублей.

«Неоднократно нам администрация, жилинспекция говорили, что взыскание долга — это право ресурсоснабжающих организаций, которым они пользуются на своё усмотрение, — рассказывает Анатолий. — Фонд капремонта иска к жильцам квартиры не подавал, продолжает начисление. “Энергосети” и Служба правовых отношений всё поняли с первого раза и долг списали. “Горэнерго” и “Рифей” от комментариев воздержались, квитанции продолжают присылать. “Водоканал-НТ” принял решение новые начисления прекратить».

Как рассказали АН «Между строк» в «Водоканале-НТ», в июле компания приостановила начисления и направила письмо в адрес управления ЖКХ Нижнего Тагила с просьбой разъяснить, кто будет возмещать расходы за коммунальные услуги по данным жилым помещениям. На что в мэрии ответили, что «в отношении должников, не оплативших потреблённые коммунальные услуги, претензионно-исковую работу обязан вести исполнитель коммунальных услуг».

При этом, как следует из ответа мэрии на запрос АН «Между строк», администрация города пыталась найти собственников двух частных комнат или взять их себе на баланс, но безуспешно, поскольку у бывших собственников комнат есть наследники.