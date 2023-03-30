В Нижнем Тагиле курсантка автошколы перепутала педали газа и тормоза и сбила пенсионерку на тротуаре

В Нижнем Тагиле 29 марта примерно в 13:00 у дома № 10 на улице Энтузиастов курсантка автошколы на учебном автомобиле Mitsubishi Lancer сбила на тротуаре 83-летнюю женщину, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД. Пенсионерку госпитализировали с закрытым переломом шейки бедра.

По словам курсантки, она перепутала педали газа и тормоза. Инструктор рассказал автоинспекторам, что, когда машина поехала на тротуар, он сразу же начал тормозить, но предотвратить наезд на пешехода не смог.

На учебном автомобиле имелся дополнительный комплект педалей управления, установленных со стороны инструктора. В отношении него автоинспекторы составили административный материал по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ, предусматривающей наказание в виде штрафа в размере от 10 до 25 тысяч рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.

В ближайшее время полицейские намерены отправиться в автошколу, где обучалась девушка, чтобы провести там профилактические занятия с курсантами и преподавателями. Также автоинспекторы направят информацию о ДТП в прокуратуру для рассмотрения вопроса об организации совместной проверки автошколы.