В Нижнем Тагиле конфликт из-за парковки перерос в драку между пьяным мужчиной и 19-летней девушкой (ВИДЕО)

В минувшую субботу, 20 июля, во дворе дома № 28 по Октябрьскому проспекту в Нижнем Тагиле между 19-летней девушкой и нетрезвым мужчиной произошёл конфликт, переросший в драку. Как сообщает TagilCity.ru со слов матери пострадавшей девушки, её дочь с молодым человеком подъехали к дому на машине и припарковались с торца здания. В этот момент к ним подошёл незнакомый мужчина с явными признаками алкогольного опьянения и начал объяснять, что парковка тут запрещена. Водитель ответил, что через несколько минут они уедут, затем поднялся в квартиру за документами, а девушка осталась ждать в машине.

«Этот пьяный мужчина снова подошёл к машине, моя дочь заблокировала все двери и включила телефон на видео. Своё окно она закрыть не успела, он начал бить кулаком по стеклу и орать: “Вылезай, малолетка, я тебя зарежу”. Выражался матом и не переставал бить по стеклу», — сообщила женщина.

Девушка, по словам матери, начала кричать и просить о помощи, но никто на крики не отозвался. Тогда мужчина разбил стекло автомобиля.

Девушка выскочила из машины и попыталась убежать, но нападавший настиг её, намотал волосы на кулак и начал избивать.

Очевидцы происшествия рассказали АН «Между строк» свою версию инцидента. По их мнению, молодые люди сами спровоцировали 38-летнего жильца дома тем, что проехали по газону. А в ответ на претензии мужчины девушка начала угрожать, что её мама работает в администрации и сейчас приедет «разбираться». Свидетели инцидента заявляют, что драка действительно была, но это нельзя было назвать избиением, поскольку девушка активно сопротивлялась и избивала мужчину гораздо сильнее, чем он её.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», в полицию поступило три заявления: встречные о причинении вреда здоровью от мужчины и девушки, а также от владельца автомобиля за разбитое стекло.