В Нижнем Тагиле конец июня будет холодным и дождливым

Конец июня будет в Нижнем Тагиле по-осеннему холодным и дождливым. В понедельник, 29 июня, воздух прогреется лишь до 12 градусов выше нуля в дневное время. Завтра — до плюс 15 градусов максимум, в среду — до плюс 18 градусов. По ночам столбики термометров будут опускаться до 7 градусов. Синоптики прогнозируют в городе дожди и преимущественно северо-западный и западный ветер. К концу недели ожидается заметное потепление. Погода будет уже больше походить на летнюю.

В отдельных городах Свердловской области столбики термометров будут подниматься в ближайшие три дня до плюс 18–20 градусов. На севере региона — опускаться до 12–13 градусов. Уральский гидрометцентр предупреждает жителей о дождях и холодном ветре с порывами до 14 м/с.