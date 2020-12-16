В Нижнем Тагиле Kia врезалась в столб, уходя от лобового ДТП (ВИДЕО)

ГИБДД Нижнего Тагила разбирается в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия, которое произошло вечером 14 декабря на перекрёстке проспекта Мира и улицы Восточной. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды, 32-летний водитель Kia допустил столкновение с электроопорой. На видеозаписи с камер «Сетей Тагила» видно, что иномарка на приличной скорости движется по улице победы со стороны улицы Пархоменко, но в это время во встречном направлении выезжает ВАЗ-2114. Водитель иномарки, уходя от лобового столкновения, выкручивает руль вправо и врезается в столб на пешеходном переходе. В дорожной полиции отметили, что в ДТП никто не пострадал. Личности обоих водителей установлены, на момент аварии они были трезвы.

В своём объяснении водитель Kia пояснил, что именно действия оппонента вынудили его изменить траекторию движения.