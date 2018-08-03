В Нижнем Тагиле карусель зажала руку 12-летнего подростка

03.08.2018 12:07
В Нижнем Тагиле карусель зажала руку 12-летнего подростка

Накануне вечером на пульт оперативных служб поступило сообщение от случайных прохожих о том, что во дворе дома № 3 по улице Тагилстроевской в карусели зажало руку ребёнку. На место выехала спасательная бригада Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила. Прибывшие спасатели увидели 12-летнего мальчика, который засунул руку между сидений.

«Вёл он себя спокойно. Рассказал, что засунул руку ради интереса, а обратно вытащить уже не мог, рассказали АН “Между строк” спасатели. — С помощью гидравлического оборудования мы разжали прутья и извлекли руку. При осмотре ребёнка повреждений и травм не обнаружено».

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