В Нижнем Тагиле карусель зажала руку 12-летнего подростка

Накануне вечером на пульт оперативных служб поступило сообщение от случайных прохожих о том, что во дворе дома № 3 по улице Тагилстроевской в карусели зажало руку ребёнку. На место выехала спасательная бригада Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила. Прибывшие спасатели увидели 12-летнего мальчика, который засунул руку между сидений.

«Вёл он себя спокойно. Рассказал, что засунул руку ради интереса, а обратно вытащить уже не мог, — рассказали АН “Между строк” спасатели. — С помощью гидравлического оборудования мы разжали прутья и извлекли руку. При осмотре ребёнка повреждений и травм не обнаружено».