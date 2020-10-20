В Нижнем Тагиле капитальным ремонтом восьми домов за 106,5 млн рублей займётся местная компания

Конкурс на определение компании-подрядчика для капремонта многоквартирных домов в следующем году вновь выиграло ЗАО «Стройкомплекс». Организация стала единственным участником электронного аукциона, а её заявку признали соответствующей всем необходимым требованиям. В 2021 году «Стройкомплекс» должен будет привести в порядок восемь жилых домов за 106,5 млн рублей.

Дороже всего обойдётся ремонт большого дома № 10/15 на проспекте Строителей. Там за 32,8 млн рублей отремонтируют крышу, утеплят чердачное перекрытие, приведут в порядок систему теплоснабжения. В других домах также отремонтируют подвальные помещения, наладят работу систем электроснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения.

ЗАО «Стройкомплекс» получает контракты на ремонт многоквартирных домов, школ и детских садов в Нижнем Тагиле на протяжении пяти последних лет. В 2019 и 2020 годах его силами было сделано в числе прочего 89 жилых домов. В этом году «Стройкомплекс» досрочно завершил капитальные ремонты 44 зданий. Специалисты компании-подрядчика обновили в домах 39 крыш, 22 фасада и 29 подвальных помещений. Во многих домах также привели в порядок системы электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения.